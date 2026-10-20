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Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве — наблюдаются перебои с электричеством и транспортом

UA.NEWS 20 Октября 2026 19:32
Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Киеве — наблюдаются перебои с электричеством и транспортом

Российские войска нанесли удар по энергообъекту в Шевченковском районе Киева. В результате атаки часть Шевченковского, Святошинского, Соломенского и Печерского районов осталась без света. Также из-за перебоев с электроснабжением временно остановили движение электротранспорта на нескольких улицах и возле станций метро.

 

Вечером российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Около 18:00 попадание зафиксировали в одном из энергообъектов в Шевченковском районе. По его словам, после удара к месту происшествия начали направляться экстренные службы. «Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

В четырёх районах возникли перебои с электричеством

В 18:14 компания ДТЭК сообщила, что из-за российской атаки часть Киева осталась без электроснабжения. Перебои с электричеством зафиксированы в четырёх районах столицы:

  • Шевченковском;

  • Святошинском;

  • Соломенском;

  • Печерском.

Энергетики приступили к работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей. В то же время в компании не уточнили, сколько именно потребителей остались без света. «Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить свет», — сообщили в ДТЭК.

В Киеве частично остановили электротранспорт

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети временно приостановили движение электротранспорта на ряде участков города. Об этом сообщили в «Киевпастрансе». Ограничения коснулись следующих улиц и локаций:

  • улицы Дегтяревской;

  • улицы Даниила Щербаковского;

  • бульвар Тараса Шевченко;

  • улицы Якуба Коласа;

  • Севастопольской площади;

  • площади Валерия Марченко;

  • района станции метро «Лукьяновская»;

  • района станции метро «Шулявская».

В «Киевпастрансе» отметили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Энергетики оценивают последствия атаки

В «Укрэнерго» сообщили, что после окончания воздушной тревоги специалисты приступили к оценке последствий удара и проведению аварийно-восстановительных работ. Параллельно энергетики работают над восстановлением электроснабжения по резервным схемам. «После отмены воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам. Параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам», — отметили в компании.

Информацию о масштабах повреждений энергообъекта, возможных пострадавших и точных сроках восстановления электроснабжения в приведенных сообщениях не уточнили. Данные о работе электротранспорта также должны обновить дополнительно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

В Софиевской Борщаговке Киевской области российский беспилотник попал на территорию между складскими помещениями. В результате атаки пострадали три человека, также поврежден грузовой автомобиль. Информацию о последствиях удара еще уточняют.
 
В результате российской атаки на Киев сегодня, 20 октября, погиб один человек, ещё семеро пострадали. Пятерых раненых медики госпитализировали.
 
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