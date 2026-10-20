Вечером российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киева. Около 18:00 попадание зафиксировали в одном из энергообъектов в Шевченковском районе. По его словам, после удара к месту происшествия начали направляться экстренные службы. «Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

В четырёх районах возникли перебои с электричеством

В 18:14 компания ДТЭК сообщила, что из-за российской атаки часть Киева осталась без электроснабжения. Перебои с электричеством зафиксированы в четырёх районах столицы:

Шевченковском;

Святошинском;

Соломенском;

Печерском.

Энергетики приступили к работам, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей. В то же время в компании не уточнили, сколько именно потребителей остались без света. «Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее восстановить свет», — сообщили в ДТЭК.

В Киеве частично остановили электротранспорт

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети временно приостановили движение электротранспорта на ряде участков города. Об этом сообщили в «Киевпастрансе». Ограничения коснулись следующих улиц и локаций:

улицы Дегтяревской;

улицы Даниила Щербаковского;

бульвар Тараса Шевченко;

улицы Якуба Коласа;

Севастопольской площади;

площади Валерия Марченко;

района станции метро «Лукьяновская»;

района станции метро «Шулявская».

В «Киевпастрансе» отметили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Энергетики оценивают последствия атаки

В «Укрэнерго» сообщили, что после окончания воздушной тревоги специалисты приступили к оценке последствий удара и проведению аварийно-восстановительных работ. Параллельно энергетики работают над восстановлением электроснабжения по резервным схемам. «После отмены воздушной тревоги энергетики приступили к оценке последствий атаки и аварийно-восстановительным работам. Параллельно специалисты восстанавливают электроснабжение по резервным схемам», — отметили в компании.

Информацию о масштабах повреждений энергообъекта, возможных пострадавших и точных сроках восстановления электроснабжения в приведенных сообщениях не уточнили. Данные о работе электротранспорта также должны обновить дополнительно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.