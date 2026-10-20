Росія атакувала енергооб’єкт у Києві — є перебої зі світлом і транспортом
Російські війська вдарили по енергооб’єкту в Шевченківському районі Києва. Через атаку частина Шевченківського, Святошинського, Солом’янського та Печерського районів залишилася без світла. Також через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох вулицях і біля станцій метро.
Увечері російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Близько 18:00 влучання зафіксували в одному з енергооб’єктів у Шевченківському районі. За його словами, після удару на місце події почали прямувати екстрені служби. «Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.
У чотирьох районах виникли перебої зі світлом
О 18:14 компанія ДТЕК повідомила, що через російську атаку частина Києва залишилася без електропостачання. Перебої зі світлом зафіксували у чотирьох районах столиці:
Шевченківському;
Святошинському;
Солом’янському;
Печерському.
Енергетики розпочали роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям. Водночас у компанії не уточнили, скільки саме споживачів залишилися без світла. «Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло», — повідомили в ДТЕК.
У Києві частково зупинили електротранспорт
Через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці ділянок міста. Про це повідомили в «Київпастрансі». Обмеження стосувалися таких вулиць і локацій:
вулиці Дегтярівської;
вулиці Данила Щербаківського;
бульвару Тараса Шевченка;
вулиці Якуба Коласа;
Севастопольської площі;
площі Валерія Марченка;
району станції метро «Лук’янівська»;
району станції метро «Шулявська».
У «Київпастрансі» зазначили, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.
Енергетики оцінюють наслідки атаки
В «Укренерго» повідомили, що після завершення повітряної тривоги фахівці почали оцінювати наслідки удару та виконувати аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно енергетики працюють над відновленням електропостачання за резервними схемами. «Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами», — зазначили в компанії.
Інформацію про масштаби пошкоджень енергооб’єкта, можливі постраждалі та точні терміни відновлення електропостачання в наведених повідомленнях не уточнили. Дані про роботу електротранспорту також мають оновити додатково. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Telegram.