Росія атакувала енергооб’єкт у Києві — є перебої зі світлом і транспортом

Увечері російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Близько 18:00 влучання зафіксували в одному з енергооб’єктів у Шевченківському районі. За його словами, після удару на місце події почали прямувати екстрені служби. «Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

У чотирьох районах виникли перебої зі світлом

О 18:14 компанія ДТЕК повідомила, що через російську атаку частина Києва залишилася без електропостачання. Перебої зі світлом зафіксували у чотирьох районах столиці:

Шевченківському;

Святошинському;

Солом’янському;

Печерському.

Енергетики розпочали роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям. Водночас у компанії не уточнили, скільки саме споживачів залишилися без світла. «Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло», — повідомили в ДТЕК.

У Києві частково зупинили електротранспорт

Через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці ділянок міста. Про це повідомили в «Київпастрансі». Обмеження стосувалися таких вулиць і локацій:

вулиці Дегтярівської;

вулиці Данила Щербаківського;

бульвару Тараса Шевченка;

вулиці Якуба Коласа;

Севастопольської площі;

площі Валерія Марченка;

району станції метро «Лук’янівська»;

району станції метро «Шулявська».

У «Київпастрансі» зазначили, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Енергетики оцінюють наслідки атаки

В «Укренерго» повідомили, що після завершення повітряної тривоги фахівці почали оцінювати наслідки удару та виконувати аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно енергетики працюють над відновленням електропостачання за резервними схемами. «Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами», — зазначили в компанії.

Інформацію про масштаби пошкоджень енергооб’єкта, можливі постраждалі та точні терміни відновлення електропостачання в наведених повідомленнях не уточнили. Дані про роботу електротранспорту також мають оновити додатково. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Telegram.