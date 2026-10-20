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Росія атакувала енергооб’єкт у Києві — є перебої зі світлом і транспортом

UA.NEWS 20 Жовтня 2026 19:32
Росія атакувала енергооб’єкт у Києві — є перебої зі світлом і транспортом

Російські війська вдарили по енергооб’єкту в Шевченківському районі Києва. Через атаку частина Шевченківського, Святошинського, Солом’янського та Печерського районів залишилася без світла. Також через перебої з електропостачанням тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох вулицях і біля станцій метро.

 

Увечері російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Києва. Близько 18:00 влучання зафіксували в одному з енергооб’єктів у Шевченківському районі. За його словами, після удару на місце події почали прямувати екстрені служби. «Екстрені служби прямують на місце», — зазначив Кличко.

У чотирьох районах виникли перебої зі світлом

О 18:14 компанія ДТЕК повідомила, що через російську атаку частина Києва залишилася без електропостачання. Перебої зі світлом зафіксували у чотирьох районах столиці:

  • Шевченківському;

  • Святошинському;

  • Солом’янському;

  • Печерському.

Енергетики розпочали роботи, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям. Водночас у компанії не уточнили, скільки саме споживачів залишилися без світла. «Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути світло», — повідомили в ДТЕК.

У Києві частково зупинили електротранспорт

Через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово призупинили рух електротранспорту на низці ділянок міста. Про це повідомили в «Київпастрансі». Обмеження стосувалися таких вулиць і локацій:

  • вулиці Дегтярівської;

  • вулиці Данила Щербаківського;

  • бульвару Тараса Шевченка;

  • вулиці Якуба Коласа;

  • Севастопольської площі;

  • площі Валерія Марченка;

  • району станції метро «Лук’янівська»;

  • району станції метро «Шулявська».

У «Київпастрансі» зазначили, що про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Енергетики оцінюють наслідки атаки

В «Укренерго» повідомили, що після завершення повітряної тривоги фахівці почали оцінювати наслідки удару та виконувати аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно енергетики працюють над відновленням електропостачання за резервними схемами. «Після завершення повітряної тривоги енергетики розпочали оцінку наслідків атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно фахівці відновлюють електропостачання за резервними схемами», — зазначили в компанії.

Інформацію про масштаби пошкоджень енергооб’єкта, можливі постраждалі та точні терміни відновлення електропостачання в наведених повідомленнях не уточнили. Дані про роботу електротранспорту також мають оновити додатково. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Telegram.

У Софіївській Борщагівці Київської області російський безпілотник влучив на території між складськими приміщеннями. Унаслідок атаки постраждали троє людей, також пошкоджено вантажний автомобіль. Інформацію про наслідки удару ще уточнюють.
 
Унаслідок російської атаки на Київ сьогодні, 20 жовтня, загинула одна людина, ще семеро постраждали. П’ятьох поранених медики госпіталізували.
 
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