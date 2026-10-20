У Київ через атаки РФ загинула людина, семеро постраждали

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Унаслідок російської атаки на Київ сьогодні, 20 жовтня, загинула одна людина, ще семеро постраждали. П’ятьох поранених медики госпіталізували.

У Голосіївському районі уламки впали на будівлю медичного закладу.

Також ворожий безпілотник упав біля автозаправної станції на межі Києва та Київської області. Унаслідок інциденту є загиблий і постраждалі.

Російська атака на столицю триває. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Києві вдень 20 жовтня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу та падіння уламків поблизу житлових будинків. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

У ніч проти 20 жовтня російські війська майже щогодини запускали ударні безпілотники по Волинській області. Найбільше постраждав Ковель, де пошкоджено приватну станцію технічного обслуговування, стоянку вантажівок і складські приміщення на території «Епіцентру». За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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