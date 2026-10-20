W Kijowie w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych

W wyniku dzisiejszego, 20 października, rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a siedem kolejnych odniosło obrażenia. Pięciu rannych trafiło do szpitala.

W dzielnicy Hołosiejówsze odłamki spadły na budynek placówki medycznej.

Ponadto wrogi dron spadł w pobliżu stacji benzynowej na granicy Kijowa i obwodu kijowskiego. W wyniku tego zdarzenia odnotowano ofiarę śmiertelną oraz rannych.

Rosyjski atak na stolicę trwa. Informacje o skutkach ostrzału są wciąż weryfikowane.

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Poinformował o tym burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

W Kijowie w ciągu dnia 20 października, podczas alarmu powietrznego, odnotowano uderzenie wrogiego drona w budynek placówki medycznej oraz spadek odłamków w pobliżu budynków mieszkalnych. Poinformował o tym burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

W nocy z 19 na 20 października rosyjskie wojska niemal co godzinę wysyłały drony bojowe w kierunku obwodu wołyńskiego. Najbardziej ucierpiał Kowel, gdzie uszkodzono prywatną stację obsługi technicznej, parking dla ciężarówek oraz magazyny na terenie „Epicentrum”. Według wstępnych danych nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W nocy z 19 na 20 października rosyjskie wojska zaatakowały obwód żytomierski, zadając ciosy obiektom infrastruktury kolejowej i cywilnej. W wyniku trafień na miejscu wybuchły pożary.

Przypomnijmy, że 20 października nad miejscowością Hatne w obwodzie kijowskim zestrzelono rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu „Shahed”. Następnie pojawiły się doniesienia o upadku bezzałogowego statku powietrznego na drogę i zapaleniu się samochodów.

Rano 20 października pociągi kijowskiego metra ponownie kursują na czerwonej linii między stacjami „Akademmistechko” a „Lisowa”.

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