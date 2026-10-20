W Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej zarejestrowano projekt ustawy, który przewiduje zaostrzenie kar za nawoływanie do masowych zamieszek w Internecie. Proponuje się zwiększenie maksymalnego wymiaru kary pozbawienia wolności za takie publikacje do sześciu lat. Rząd Rosji poparł już tę inicjatywę.

Projekt ustawy przewiduje, że nawoływanie do masowych zamieszek, rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub internetu, będzie uznawane za przestępstwo ciężkie. Rozszerzy to również możliwości organów śledczych w zakresie wnioskowania o zatrzymanie oskarżonych.

Według ocen prawników i obrońców praw człowieka zmiany te mogą doprowadzić do wzrostu liczby spraw karnych dotyczących komentarzy w mediach społecznościowych. Proponuje się wydłużenie okresu przedawnienia ścigania za nawoływania w internecie z dwóch do dziesięciu lat, a okresu wygaśnięcia wpisu o karalności po odbyciu kary pozbawienia wolności – z trzech do ośmiu lat.

Według danych projektu na rzecz praw człowieka „OVD-Info” od 2021 roku na podstawie tego artykułu skazano 31 osób. Cztery osoby otrzymały kary pozbawienia wolności.

Ponadto projekt ustawy przewiduje podwyższenie maksymalnej grzywny za przemoc wobec przedstawicieli władz z 200 do 500 tysięcy rubli.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi stwierdził, że brak zaufania między stronami pozostaje jedną z głównych przeszkód na drodze do pokojowego rozwiązania wojny Rosji z Ukrainą. Według niego, aby osiągnąć trwały pokój, konieczne jest wznowienie dialogu, pogłębienie wzajemnego zrozumienia oraz gotowość do wzajemnych ustępstw.

Europejscy przywódcy rozważają możliwość bezpośrednich negocjacji z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem i omawiają dwa potencjalne scenariusze zakończenia wojny na Ukrainie. Jeden z nich zakłada zamrożenie działań wojennych wzdłuż obecnej linii frontu, a drugi – przekazanie Rosji pozostałej części Donbasu w zamian za możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO.

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