В России за комментарии в Telegram могут лишить свободы на срок до шести лет

В Госдуме РФ зарегистрировали законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за призывы к массовым беспорядкам в интернете. Максимальный срок лишения свободы за такие публикации предлагается увеличить до шести лет. Правительство России уже поддержало эту инициативу.

Законопроект предусматривает, что призывы к массовым беспорядкам, распространяемые через СМИ или интернет, будут считаться тяжким преступлением. Это также расширит возможности следствия добиваться содержания обвиняемых под стражей.

По оценке юристов и правозащитников, изменения могут привести к увеличению количества уголовных дел из-за комментариев в соцсетях. Срок давности для преследования за интернет-призывы предлагают увеличить с двух до десяти лет, а срок погашения судимости после реального заключения — с трех до восьми лет.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», с 2021 года по соответствующей статье были осуждены 31 человек. Реальные сроки лишения свободы получили четверо.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение максимального штрафа за насилие в отношении представителей власти с 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отсутствие доверия между сторонами остается одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию войны России против Украины. По его словам, для достижения прочного мира необходимо возобновить диалог, укрепить взаимопонимание и быть готовыми к взаимным уступкам.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

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