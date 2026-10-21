Видео: «Азов» опроверг российский фейк о захвате Доброполья

В Первом корпусе Национальной гвардии Украины «Азов» прокомментировали заявления России о якобы захвате Доброполья. В корпусе отреагировали на распространение дезинформации о ситуации в городе.

Об этом 1-й корпус НГУ «Азов» сообщил в Facebook и опубликовал видео.

«Война в кредит». Российские генералы в очередной раз прибегают к дезинформации: сначала заявляли об окружении Доброполья, теперь — о его захвате», — отметили в «Азове».

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1-й корпус НГУ «Азов» напомнил, что ранее подобная ложь об «успехах» на Добропольском направлении стоила должностей трём генералам РФ и жизни десяткам тысяч их подчинённых.

Российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Криничное в Пологовском районе Запорожской области.

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали 269 боевых столкновений. Наиболее интенсивные штурмовые действия среди указанных направлений российские войска вели на Константиновском направлении, где произошло 37 атак.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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