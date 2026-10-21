W Pierwszym Korpusie Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” skomentowano rosyjskie oświadczenia dotyczące rzekomego zajęcia Dobropilla. Korpus zareagował na rozpowszechnianie dezinformacji dotyczących sytuacji w mieście.

Informację tę 1. Korpus Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow” opublikował na Facebooku wraz z filmem.

„Wojna na kredyt”. Rosyjscy generałowie po raz kolejny uciekają się do dezinformacji: najpierw ogłaszali otoczenie Dobropilla, a teraz – jego zajęcie” – zaznaczyli w „Azowie”.

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1. korpus Gwardii Narodowej „Azow” przypomniał, że wcześniej podobne kłamstwa o „sukcesach” na kierunku Dobropillia kosztowały stanowiska trzech generałów RF i życie dziesiątek tysięcy ich podwładnych.

Wojska rosyjskie posunęły się naprzód w pobliżu miejscowości Kryniczne w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim.

W ciągu ostatniej doby na froncie w Ukrainie odnotowano 269 starć bojowych. Najintensywniejsze działania szturmowe spośród wymienionych kierunków rosyjskie wojska prowadziły na kierunku Kostiantynówskim, gdzie miało miejsce 37 ataków.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały Kijów, a w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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