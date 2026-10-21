Украина и Россия договорились возобновить трехсторонние переговоры с США — Axios

Украина и Россия согласились на предложение США возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Инициатива была поддержана после встреч американских представителей в Осло и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили провести встречу с участием представителей США, Украины и России. Украинская сторона поддержала инициативу во время переговоров в Осло, а российская — в Санкт-Петербурге.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры в первой половине ноября. По его словам, встреча может состояться в Абу-Даби, а главной темой станет формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

В то же время Ушаков утверждает, что предыдущие переговоры в Осло не принесли существенных результатов для урегулирования войны.

Источник: Axios.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

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