Ukraina i Rosja zgodziły się wznowić trójstronne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi — Axios

Ukraina i Rosja zgodziły się na propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą wznowienia trójstronnych rozmów na szczeblu technicznym. Inicjatywę tę poparto po spotkaniach amerykańskich przedstawicieli w Oslo i Sankt Petersburgu.

Informację tę podaje serwis Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika.

Według niego Steve Witkoff i Jared Kushner zaproponowali zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli USA, Ukrainy i Rosji. Strona ukraińska poparła tę inicjatywę podczas rozmów w Oslo, a strona rosyjska – w Sankt Petersburgu.

Doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, oświadczył, że Rosja jest gotowa wznowić trójstronne rozmowy w pierwszej połowie listopada. Jak powiedział, spotkanie może odbyć się w Abu Zabi, a głównym tematem będzie stworzenie systemu bezpieczeństwa dla Rosji i Ukrainy po zakończeniu wojny.

Jednocześnie Uszakow twierdzi, że poprzednie rozmowy w Oslo nie przyniosły znaczących rezultatów w zakresie zakończenia wojny.

Źródło: Axios.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

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