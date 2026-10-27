Ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały dwie rakiety balistyczne i 255 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały kraj od wieczora 26 października.

Od godziny 18:00 w poniedziałek, 26 października, wróg atakował Ukrainę rakietami balistycznymi „Iskander-M”/S-400 z obwodu briańskiego oraz 280 bojowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed (z czego 69 to modele odrzutowe), „Gerbera”, a także dronami-imitatorami typu „Parodia” z następujących kierunków: Orel, Millerowo, Kursk, Shatalowo, Primorsko-Achtaarsk (RF), tymczasowo okupowany Donieck oraz Gwardijsk (tymczasowo okupowany Krym).

Głównym celem ataku był Kijów.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki elektronicznej oraz systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 09:00 we wtorek, 27 października, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała 257 celów: dwie rakiety balistyczne i 255 dronów.

Odnotowano trafienia w 25 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych celów (odłamków) w 16 lokalizacjach.

Kilka dronów bojowych pozostaje w powietrzu, działania bojowe trwają.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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