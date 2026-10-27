乌克兰防空部队击落了两枚弹道导弹和255架俄罗斯无人机

乌克兰防空部队击落了两枚弹道导弹和255架无人机，这些武器自10月26日晚起被俄军用于袭击乌克兰。

自10月26日（周一）18:00起，敌军从布良斯克州发射“伊斯坎德尔-M”/S-400弹道导弹，并出动280架“Shahed”型攻击无人机（其中69架为喷气式）， “赫尔伯拉”无人机以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机，攻击方向包括：奥廖尔、米列罗沃、库尔斯克、沙塔洛沃、 普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克（俄罗斯联邦）、被临时占领的顿涅茨克以及格瓦尔迪伊斯克（被临时占领的克里米亚）。

袭击的主要目标是基辅。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据，截至10月27日（星期二）上午9:00，防空部队已击落/压制257个目标：其中包括2枚弹道导弹和255架无人机。

已确认25处地点遭到命中，另有16处地点发现被击落目标（残骸）坠落。

仍有数架攻击型无人机在空中飞行，作战行动仍在继续。

乌克兰武装部队空军在Telegram上发布了这一消息。

需要提醒的是，在基辅，由于俄罗斯的炮击，南桥的通行已受到限制。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿色线”的列车运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

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