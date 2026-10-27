军人展示了美国MaxxPro装甲车的维修过程

第146独立维修与恢复团的官兵在维修工位上演示了对美国International MaxxPro装甲车底盘的维护工作。

汽车技术维修与恢复营的专家们正在修复一种复杂的独立弹簧悬架系统，该系统应用于现代改型车型，旨在确保装甲车在复杂地形上的操控性。

此次展示的MaxxPro车体还额外加装了金属网状屏障，用于防御FPV无人机。 此类配备V形底盘的MRAP装甲车旨在运送士兵和疏散伤员，其装甲舱的坚固性曾在反坦克地雷爆炸中多次挽救了官兵的生命。 第146团的代表强调：“每一个修复好的部件，都意味着车辆的正常运行；每一辆正常运行的车辆，都意味着战斗任务的完成。而最重要的是——乌克兰军人的生命得以保全。”

来源：第146独立维修与恢复团。

第41独立机械化旅的车组人员驾驶MaxxPro装甲车，成功将平民和受伤军人从危险区域撤离。 行动中，车辆虽受损，但官兵们即便在三轮被击穿的情况下，仍成功将人员撤离。

乌克兰国防部已对国产装甲救援牵引车INGUAR-4进行标准化认证，并批准其在国防军中投入使用。 这款新型轮式维修与救援车（БРЕМ）专为从战场上快速撤离重量不超过30吨的各类装甲车而设计，包括Inguar-3、 Roshel Senator、Kirpi、“科扎克”、“诺瓦托尔”、“格尔扎”、International MaxxPro等车型。

关注我们在