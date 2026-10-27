Żołnierze 146. samodzielnego pułku naprawczo-remontowego zaprezentowali konserwację układu jezdnego amerykańskiego pojazdu opancerzonego International MaxxPro w boksie naprawczym.

Specjaliści z batalionu naprawczo-remontowego techniki samochodowej pracują nad odnowieniem złożonego, niezależnego zawieszenia sprężynowego, stosowanego w nowoczesnych wersjach tego pojazdu w celu zapewnienia sterowalności pojazdu opancerzonego w trudnym terenie.

Nadwozie prezentowanego pojazdu MaxxPro jest dodatkowo wyposażone w metalowe ekrany siatkowe chroniące przed dronami FPV. Pojazdy tej klasy MRAP z podwoziem w kształcie litery V są przeznaczone do transportu żołnierzy i ewakuacji rannych, a wytrzymałość ich kapsuły pancernej wielokrotnie ratowała życie żołnierzom podczas wybuchów min przeciwpancernych. Przedstawiciele 146. pułku podkreślili: „Za każdym naprawionym podzespołem stoi sprawność pojazdu. Za każdym sprawnym pojazdem stoi wykonane zadanie bojowe. A co najważniejsze – uratowane życie ukraińskich żołnierzy”.

Źródło: 146. Samodzielny Pułk Naprawczo-Regeneracyjny.

Załoga 41. oddzielnej brygady zmechanizowanej pomyślnie ewakuowała cywilów i rannych żołnierzy z niebezpiecznej strefy przy użyciu pojazdu opancerzonego MaxxPro. Podczas operacji pojazd uległ uszkodzeniu, jednak żołnierzom udało się ewakuować ludzi nawet z trzema przebitymi kołami.

Ministerstwo Obrony Ukrainy skodyfikowało i dopuściło do eksploatacji w Siłach Obronnych krajowy opancerzony ciągnik ewakuacyjny INGUAR-4. Nowy kołowy pojazd naprawczo-ewakuacyjny (BREM) został zaprojektowany do szybkiej ewakuacji z pola walki różnych pojazdów opancerzonych o masie do 30 ton, w szczególności takich modeli jak Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, „Kozak”, „Nowator”, „Gurza”, International MaxxPro i inne.

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