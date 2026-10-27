Украинская ПВО уничтожила две баллистические ракеты и 255 российских дронов

Силы противовоздушной обороны Украины сбили две баллистические ракеты и 255 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали страну, начиная с вечера 26 октября.

С 18:00 понедельника, 26 октября, враг атаковал Украину баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Брянской области и 280 ударными БПЛА типа Shahed (69 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» со следующих направлений: Орел, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Основным направлением удара стал Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника, 27 октября, ПВО сбила / подавила 257 целей: две баллистические ракеты и 255 дронов.

Зафиксированы попадания в 25 точках, а также падение сбитых целей (обломков) в 16 точках.

Несколько ударных беспилотников остаются в воздухе, боевые действия продолжаются.

Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

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