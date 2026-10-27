W obwodzie chmielnickim infrastruktura energetyczna uległa znacznym zniszczeniom w wyniku rosyjskich ataków. W szczególności poważnie uszkodzone zostało wyposażenie elektryczne.

Obecnie specjaliści pracują nad usunięciem skutków rosyjskich ataków.

„W wyniku intensywnych ostrzałów wrogich północnej części naszego obwodu infrastruktura energetyczna uległa znacznym zniszczeniom. W szczególności poważnie uszkodzone zostało wyposażenie elektryczne” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że specjaliści przebywają na miejscu i nieprzerwanie pracują nad likwidacją skutków ataków.

„Naprawa sprzętu tego poziomu to złożony proces technologiczny, który wymaga czasu, skupienia wysiłków oraz profesjonalnej pracy ekip remontowych. Jesteśmy Państwu szczerze wdzięczni za cierpliwość, zrozumienie i zaufanie w tym trudnym czasie. Energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej ustabilizować sytuację i przywrócić światło do Państwa domów” – dodano w oświadczeniu.

Informacja ta pochodzi ze strony SA „Chmelnickoblenergo”.

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