W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska ostrzeliwały Charków i 12 innych miejscowości w obwodzie. W wyniku ataków wroga zginęły trzy osoby, a osiem kolejnych zostało rannych.

W Charkowie zginęli mężczyźni w wieku 41 i 60 lat, rany odniosła 60-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna, a ostry zespół stresowy wystąpił u 61-letniego mężczyzny i 17-letniej dziewczyny.

W Szewczenkowie zginęła 74-letnia kobieta, a 74-letni mężczyzna doznał ostrej reakcji na stres.

W Wilszanach, w gminie Solonytsia, rannych zostało dwóch 58-letnich mężczyzn, a 77-letnia kobieta doświadczyła ostrej reakcji na stres.

W wyniku wybuchu nieznanego urządzenia w lesie w pobliżu wsi Kutuzówka w gminie Wilchów ranny został 43-letni mężczyzna.

Wróg zaatakował bezzałogowe statki powietrzne (BPL) oraz ostrzeliwał z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału (RSZV) rejonów Szewczenkowskiego, Słobidzkiego, Chłodnogórskiego i Nowobawarskiego w Charkowie.

Rosjanie ostrzeliwali również obwód charkowski z systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału oraz przeprowadzili atak przy użyciu jednej kierowanej bomby lotniczej, czterech bezzałogowych statków powietrznych typu „Geran-2”, trzech dronów FPV oraz 111 bezzałogowych statków powietrznych, których typ jest w trakcie ustalania.

W Charkowie uszkodzono cztery budynki wielorodzinne, placówkę opieki nad dziećmi, trzy przedsiębiorstwa, 12 samochodów, budynek administracyjny oraz 20 garaży.

W rejonie Izium uszkodzono budynki magazynowe (Barwinkowe), dwa domy prywatne (wieś Pisk-Radkowskie, wieś Borszczówka) oraz budynek administracyjny (Izium).

W rejonie Kupiańskim uszkodzeniu uległ dwupiętrowy dom, sieci energetyczne oraz samochód (Szewczenkowe).

W rejonie charkowskim uszkodzono garaż (wieś Czerkaska Łozowa), samochód (wieś Dementiówka), pocztę, samochód (Mała Danilówka), dom prywatny (wioska Bezruki), przedsiębiorstwo cywilne oraz domy prywatne (Wilszany).

W rejonie Lozowskim uszkodzeniu uległ dom prywatny (wieś Myrolyubówka) oraz pawilony handlowe (Łozowa).

Informację tę podał na Facebooku przewodniczący obwodowej administracji państwowej Oleg Sinegubow.

Rosja zaatakowała obwód charkowski: w ciągu doby rannych zostało sześć osób, w tym dziecko.

Rosja uderzyła w targowisko w Lozowej w obwodzie charkowskim; są ofiary śmiertelne i ranni.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.





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