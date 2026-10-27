За последние сутки российские войска обстреливали Харьков и ещё 12 населённых пунктов области. В результате вражеских атак погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

В Харькове погибли мужчины в возрасте 41 и 60 лет, ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина, острую реакцию на стресс перенесли 61-летний мужчина и 17-летняя девушка.

В Шевченково погибла 74-летняя женщина, острую реакцию на стресс перенес 74-летний мужчина.

В Вильшанах Солоницывской общины ранены двое 58-летних мужчин, острую стрессовую реакцию перенесла 77-летняя женщина.

В результате взрыва неизвестного устройства в лесу возле с. Кутузовка Вильховской общины получил ранения 43-летний мужчина.

Враг атаковал БПЛА и обстреливал из РСЗО Шевченковский, Слободской, Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.

Также россияне обстреливали Харьковскую область из РСЗО и атаковали одной управляемой авиабомбой, четырьмя БПЛА «Герань-2», тремя FPV-дронами и 111 БПЛА, тип которых устанавливается.

В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три предприятия, 12 автомобилей, административное здание, 20 гаражей.

В Изюмском районе повреждены складские здания (Барвинково), два частных дома (с. Пески-Радьковские, с. Борщевка), административное здание (Изюм).

В Купянском районе повреждения получили двухэтажный дом, электросети, автомобиль (Шевченково).

В Харьковском районе были повреждены гараж (с. Черкасская Лозовая), автомобиль (с. Дементьевка), почта, автомобиль (Малая Даниловка), частный дом (с. Безруки), гражданское предприятие, частные дома (Вилшаны).

В Лозовском районе были повреждены частный дом (с. Миролюбовка), торговые павильоны (Лозовая).

Об этом председатель областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Facebook.

Россия атаковала Харьковскую область: за сутки пострадали шесть человек, среди них ребенок.

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Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

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Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.





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