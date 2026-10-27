В Харьковской области в результате российских ударов погибли три человека, ещё восемь получили ранения
За последние сутки российские войска обстреливали Харьков и ещё 12 населённых пунктов области. В результате вражеских атак погибли три человека, ещё восемь получили ранения.
В Харькове погибли мужчины в возрасте 41 и 60 лет, ранения получили 60-летняя женщина и 77-летний мужчина, острую реакцию на стресс перенесли 61-летний мужчина и 17-летняя девушка.
В Шевченково погибла 74-летняя женщина, острую реакцию на стресс перенес 74-летний мужчина.
В Вильшанах Солоницывской общины ранены двое 58-летних мужчин, острую стрессовую реакцию перенесла 77-летняя женщина.
В результате взрыва неизвестного устройства в лесу возле с. Кутузовка Вильховской общины получил ранения 43-летний мужчина.
Враг атаковал БПЛА и обстреливал из РСЗО Шевченковский, Слободской, Холодногорский и Новобаварский районы Харькова.
Также россияне обстреливали Харьковскую область из РСЗО и атаковали одной управляемой авиабомбой, четырьмя БПЛА «Герань-2», тремя FPV-дронами и 111 БПЛА, тип которых устанавливается.
В Харькове повреждены четыре многоквартирных дома, детское учреждение, три предприятия, 12 автомобилей, административное здание, 20 гаражей.
В Изюмском районе повреждены складские здания (Барвинково), два частных дома (с. Пески-Радьковские, с. Борщевка), административное здание (Изюм).
В Купянском районе повреждения получили двухэтажный дом, электросети, автомобиль (Шевченково).
В Харьковском районе были повреждены гараж (с. Черкасская Лозовая), автомобиль (с. Дементьевка), почта, автомобиль (Малая Даниловка), частный дом (с. Безруки), гражданское предприятие, частные дома (Вилшаны).
В Лозовском районе были повреждены частный дом (с. Миролюбовка), торговые павильоны (Лозовая).
Об этом председатель областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Facebook.
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