Ewakuacja mieszkańców Oleszok z tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego, zaplanowana na 27 października, zostaje odroczona. Według oświadczeń okupantów przygotowanie bezpiecznego korytarza do miasta może potrwać kilka dni.

Lokalny „reżim ciszy” w mieście zaczął obowiązywać rano 27 października. Został on wprowadzony w celu przygotowania i przeprowadzenia misji humanitarnej, w szczególności w celu zapewnienia możliwości wyjazdu ludności cywilnej.

Według dziennikarzy przed przeprowadzeniem misji rosyjscy żołnierze muszą oczyścić z min drogę prowadzącą do miasta. Twierdzą oni, że chodzi o dziesiątki kilometrów trasy, a im bliżej Oleszok, tym więcej pracy mają saperzy.

„To dziesiątki kilometrów trasy, przy czym im bliżej miasta, tym więcej pracy mają saperzy z 18. Armii Ogólnowojskowej” – stwierdził korespondent gazety „Westi”.

Okupanci oskarżyli również Siły Zbrojne Ukrainy o minowanie drogi za pomocą dronów w ciągu kilku miesięcy. Według niego chodzi zarówno o miny przeciwpiechotne typu „Pelyustok”, jak i o amunicję przeciwpancerną.

Warto zauważyć, że to właśnie rosyjscy żołnierze stosują miny przeciwpiechotne typu „Pelyustok” i niejednokrotnie wykorzystywali metodę zaminowywania z powietrza na terytorium okupowanego Donbasu.

Wcześniej w Oleszkach rozpoczęła się misja humanitarna, ogłoszono zawieszenie ognia.

Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszkach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszkach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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