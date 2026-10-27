Эвакуацию жителей Олешек отложили

Эвакуация жителей Олешек на временно оккупированной территории Херсонской области 27 октября откладывается. По заявлениям оккупантов, подготовка безопасного коридора к городу может занять несколько дней.

Локальный «режим тишины» в городе вступил в силу утром 27 октября. Его ввели для подготовки и проведения гуманитарной миссии, в частности для обеспечения возможности выезда гражданских жителей.

По словам журналистов, перед проведением миссии российским военным необходимо разминировать дорогу, ведущую в город. Он утверждает, что речь идет о десятках километров пути, а ближе к Олешкам работы для саперов становится больше.

«Это десятки километров трассы, причем чем ближе к городу, тем работы у саперов 18-й общевойсковой армии становится все больше», — заявил корреспондент издания «Вести».

Оккупанты также обвинили Вооруженные силы Украины в минировании дороги с помощью беспилотников в течение нескольких месяцев. По его словам, речь идет как о противопехотных минах типа «Пелюсток», так и о противотанковых боеприпасах.

Стоит отметить, что именно российские военные используют противопехотные мины типа «Пелюсток» и не раз применяли воздушный способ минирования на территории оккупированного Донбасса.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

До этого советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

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