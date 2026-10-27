В Хмельницкой области российская атака нанесла серьезный ущерб электрооборудованию
В Хмельницкой области в результате российских атак энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В частности, серьезные повреждения получило электрооборудование.
В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов.
«В результате массированных вражеских обстрелов северной части нашей области энергетическая инфраструктура подверглась существенным разрушениям. В частности, критически повреждено электрооборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты находятся на местах и непрерывно работают над ликвидацией последствий атак.
«Восстановление оборудования такого уровня — это сложный технологический процесс, требующий времени, концентрации усилий и профессиональной работы ремонтных бригад. Мы искренне благодарны вам за терпение, понимание и доверие в это непростое время. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет в ваши дома», – добавляется в заявлении.
Об этом сообщается со ссылкой на АО «Хмельницкоблэнерго».