В Хмельницкой области российская атака нанесла серьезный ущерб электрооборудованию

В Хмельницкой области в результате российских атак энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения. В частности, серьезные повреждения получило электрооборудование.

В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий российских ударов.

«В результате массированных вражеских обстрелов северной части нашей области энергетическая инфраструктура подверглась существенным разрушениям. В частности, критически повреждено электрооборудование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты находятся на местах и непрерывно работают над ликвидацией последствий атак.

«Восстановление оборудования такого уровня — это сложный технологический процесс, требующий времени, концентрации усилий и профессиональной работы ремонтных бригад. Мы искренне благодарны вам за терпение, понимание и доверие в это непростое время. Энергетики делают всё возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет в ваши дома», – добавляется в заявлении.

Об этом сообщается со ссылкой на АО «Хмельницкоблэнерго».

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