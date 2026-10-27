На фронте за сутки произошло более 70 атак; названы самые горячие направления

За прошедшие сутки, по состоянию на 27 октября 2026 года, российские войска применили 9679 дронов-камикадзе и сбросили 247 управляемых авиабомб на территорию Украины. Также противник нанёс один ракетный и 72 авиационных удара, а населённые пункты и позиции украинских войск обстрелял 2518 раз. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки поразили три района скопления личного состава и техники российских войск.

На северо-слобожанском и курском направлениях противник совершил одну штурмовую операцию, нанес три авиаудара с применением пяти управляемых авиабомб и 44 раза обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты. Два обстрела были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

На южно-слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак в районах Волоховского, Охримовки, Шабельного и Чугуновки.

На Купянском направлении российские войска трижды пытались улучшить свое тактическое положение, наступая в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь попыток противника вклиниться в украинскую оборону. Российские войска атаковали в направлениях Зеленой Долины, Колодязев и Лимана.

На Славянском направлении зафиксировали три атаки в районах Озерного, Кривой Луки и Николаевки. На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где российские войска совершили 22 атаки. Они наступали в районе Константиновки и в направлениях Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра.

На Покровском направлении противник атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться в сторону Нового Донбасса, Доброполья, Вольного, Святогоровки, Светлого, Мирного, Сергеевки, Молодецкого, Новониколаевки и Филии.

На Александровском направлении зафиксирована одна попытка штурма в сторону Поддубного.

На Гуляйпольском направлении российские войска 15 раз атаковали украинские позиции. Они пытались продвинуться в направлениях Терноватого, Егоровки, Рождественки, Воздвижевки, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Горкого и Чаривного.

Россия обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Сумской области: Безсаловка, Коренек, Толстодубовое, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Волковка, Горки, Нововасильевка, Николаевка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потаповка, Сопич, Кучеровка, Старая Гута и Харьковка. По Кореньоку российские войска также нанесли авиаудар.

В Черниговской области обстрелам подверглись Гута-Студенецкая, Михальчина-Слобода, Карповичи, Клюсы, Горск и Янжуловка.

Источник: Генштаб

Ранее Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 27 октября.

Ранее оккупированная Луганщина оказалась под массированной атакой БПЛА.

На фронте за сутки зафиксировали 185 боевых столкновений, наиболее ожесточенные — на Покровском направлении.

Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.

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