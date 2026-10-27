На фронте за сутки произошло более 70 атак; названы самые горячие направления
За прошедшие сутки, по состоянию на 27 октября 2026 года, российские войска применили 9679 дронов-камикадзе и сбросили 247 управляемых авиабомб на территорию Украины. Также противник нанёс один ракетный и 72 авиационных удара, а населённые пункты и позиции украинских войск обстрелял 2518 раз. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генерального штаба ВСУ, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки поразили три района скопления личного состава и техники российских войск.
На северо-слобожанском и курском направлениях противник совершил одну штурмовую операцию, нанес три авиаудара с применением пяти управляемых авиабомб и 44 раза обстрелял позиции украинских войск и населенные пункты. Два обстрела были осуществлены из реактивных систем залпового огня.
На южно-слобожанском направлении украинские подразделения отразили шесть атак в районах Волоховского, Охримовки, Шабельного и Чугуновки.
На Купянском направлении российские войска трижды пытались улучшить свое тактическое положение, наступая в сторону Радьковки.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь попыток противника вклиниться в украинскую оборону. Российские войска атаковали в направлениях Зеленой Долины, Колодязев и Лимана.
На Славянском направлении зафиксировали три атаки в районах Озерного, Кривой Луки и Николаевки. На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
Наиболее интенсивные бои продолжались на Константиновском направлении, где российские войска совершили 22 атаки. Они наступали в районе Константиновки и в направлениях Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерового Яра.
На Покровском направлении противник атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться в сторону Нового Донбасса, Доброполья, Вольного, Святогоровки, Светлого, Мирного, Сергеевки, Молодецкого, Новониколаевки и Филии.
На Александровском направлении зафиксирована одна попытка штурма в сторону Поддубного.
На Гуляйпольском направлении российские войска 15 раз атаковали украинские позиции. Они пытались продвинуться в направлениях Терноватого, Егоровки, Рождественки, Воздвижевки, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Горкого и Чаривного.
Россия обстреливала приграничные районы Сумской и Черниговской областей
Под вражеским огнем оказались населенные пункты Сумской области: Безсаловка, Коренек, Толстодубовое, Уланово, Рогизно, Нескучное, Бачевск, Волковка, Горки, Нововасильевка, Николаевка, Яструбщина, Марчишина Буда, Лужки, Потаповка, Сопич, Кучеровка, Старая Гута и Харьковка. По Кореньоку российские войска также нанесли авиаудар.
В Черниговской области обстрелам подверглись Гута-Студенецкая, Михальчина-Слобода, Карповичи, Клюсы, Горск и Янжуловка.
Источник: Генштаб
Ранее Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 27 октября.
Ранее оккупированная Луганщина оказалась под массированной атакой БПЛА.
На фронте за сутки зафиксировали 185 боевых столкновений, наиболее ожесточенные — на Покровском направлении.
Напомним, DeepState зафиксировал продвижение россиян в районе Константиновки и Воздвижевки.