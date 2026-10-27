过去24小时内，前线发生了70多次袭击，以下是冲突最激烈的地区

截至2026年10月27日，过去24小时内，俄军向乌克兰发射了9679架自杀式无人机，并投下247枚制导炸弹。 此外，敌军还发动了1次导弹袭击和72次空中打击，并对乌克兰的居民点及乌军阵地进行了2518次炮击。乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，过去24小时内，国防军的导弹部队和炮兵打击了三个俄军人员及装备集结区。

在北斯洛博扎恩和库尔斯克方向，敌军发动了一次突击行动，实施了三次空袭，投掷了五枚制导炸弹，并对乌克兰军队的阵地及居民点进行了44次炮击。 其中两次炮击使用了火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队在沃洛霍夫斯基、奥赫里米夫卡、沙别尔内和楚古尼夫卡地区击退了六次进攻。

在库皮扬斯克方向，俄军曾三次试图向拉德基夫卡方向推进，以改善其战术态势。

在利曼方向，乌克兰国防军击退了敌人七次企图突破乌克兰防线的尝试。俄军在泽莱纳·多利纳、科洛迪亚兹和利曼方向发动了进攻。

在斯洛维扬斯克方向，奥泽尔内、克里瓦卢卡和尼古拉耶夫卡地区共记录到三次攻击。在克拉马托尔斯克方向，敌军未实施进攻行动。

最激烈的战斗发生在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，俄军在此发动了22次进攻。 他们向科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及奥列克西耶沃-德鲁日科夫卡、诺沃塞利夫卡、赖斯基、诺沃帕夫利夫卡、维尔诺和库切罗沃亚鲁方向发起进攻。

在波克罗夫斯克方向，敌军发动了26次攻击，企图向新顿巴斯、多布罗皮利亚、维尔诺耶、斯维亚托戈夫卡、斯维特洛耶、米尔诺耶、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基、新尼古拉耶夫卡和菲利亚方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，记录到一次向皮德杜布内方向的突袭企图。

在古利亚皮尔方向，俄军15次袭击了乌克兰阵地。 他们试图向特尔努瓦托、叶戈罗夫卡、里兹德维扬卡、沃兹德维日夫卡、新扎波罗热、上特尔西、吉尔科和查里夫内方向推进。

俄罗斯炮击了苏梅州和切尔尼戈夫州的边境地区

苏梅州以下居民点遭到敌方炮击：别萨利夫卡、科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、罗吉兹内、涅斯库奇内、巴奇夫斯克、 沃夫基夫卡、吉尔基、新瓦西里夫卡、尼古拉耶夫卡、亚斯特鲁布什奇纳、马尔奇希纳·布达、卢日基、波塔皮夫卡、索皮奇、库切里夫卡、斯塔拉·古塔和哈尔基夫卡。俄军还对科雷尼奥克实施了空袭。

在切尔尼戈夫州，古塔-斯图德涅茨卡、米哈尔奇纳-斯洛博达、卡尔波维奇、克柳西、吉尔斯克和扬朱利夫卡均遭到炮击。

来源：总参谋部

此前，总参谋部更新了截至10月27日俄罗斯在对乌战争中的伤亡数据。

此前，被占领的卢甘斯克州遭到了无人机的大规模袭击。

过去24小时内，前线共记录185起交火事件，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈。

需要指出的是，DeepState监测到俄军在科斯蒂安蒂诺夫卡和沃兹德维日夫卡附近推进。

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