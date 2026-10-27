Na froncie odnotowano w ciągu doby ponad 70 ataków; wymieniono najbardziej gorące obszary walk

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na 27 października 2026 r., wojska rosyjskie wykorzystały 9679 dronów-kamikadze i zrzuciły na Ukrainę 247 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto przeciwnik przeprowadził jeden atak rakietowy i 72 naloty, a także 2518 razy ostrzelał miejscowości i pozycje ukraińskich sił zbrojnych. Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, w ciągu ostatniej doby siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły trzy obszary skupiska personelu i sprzętu wojsk rosyjskich.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim przeciwnik przeprowadził jedną akcję szturmową, wykonał trzy uderzenia lotnicze z użyciem pięciu kierowanych bomb lotniczych oraz 44 razy ostrzelał pozycje wojsk ukraińskich i miejscowości. Dwa ostrzały przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Na kierunku południowo-słobożańskim ukraińskie oddziały odparły sześć ataków w rejonach Wołochowskiego, Ochrimówki, Szabelnego i Czugunówki.

Na kierunku kupiańskim wojska rosyjskie trzykrotnie próbowały poprawić swoją pozycję taktyczną, nacierając w kierunku Radkivki.

Na kierunku limańskim Siły Obronne odparły siedem prób wbicia się przez przeciwnika w ukraińską linię obrony. Wojska rosyjskie atakowały w rejonach Zielonej Doliny, Kolodziow i Limanu.

Na kierunku słowiańskim odnotowano trzy ataki w rejonach Ozernogo, Krywej Łuki i Mykołajówki. Na kierunku kramatorskim przeciwnik nie prowadził działań ofensywnych.

Najintensywniejsze walki toczyły się na kierunku Kostiantynów, gdzie rosyjskie wojska przeprowadziły 22 ataki. Atakowali w rejonie Kostiantynówki oraz w kierunku Oleksiejewo-Druzhkivki, Nowoseliwki, Rajskiego, Nowopawłówki, Wilnego i Kucherowego Jaru.

Na kierunku Pokrowskim przeciwnik zaatakował 26 razy, próbując posunąć się w stronę Nowego Donbasu, Dobropilla, Wilnego, Swiatohorówki, Swiatłego, Mirnego, Siergiiwki, Molodeckiego, Nowomykolaivki i Filiji.

Na kierunku Aleksandrowskim odnotowano jedną próbę szturmu w kierunku Piddubnego.

Na kierunku Huliaipilskim wojska rosyjskie 15 razy zaatakowały ukraińskie pozycje. Próbowały one posuwać się w kierunku Ternuwatego, Jegorówki, Rizdvyanki, Vozdzyżówki, Nowego Zaporoża, Werchniej Tersy, Girkiego i Charivnego.

Rosja ostrzeliwała tereny przygraniczne obwodów sumskiego i czernihowskiego

Pod ostrzałem wroga znalazły się miejscowości w obwodzie sumskim: Bezsalówka, Koreniok, Tovstodubowe, Ulanowe, Rogizne, Neskuczne, Bachiwsk, Wowkivka, Hirky, Nowowasiłówka, Mykołajówka, Jastrubszczyna, Marchyszyna Buda, Łuzhki, Potapówka, Sopycz, Kuczerówka, Stara Huta i Charkivka. Na Koreniok rosyjskie wojska przeprowadziły również nalot.

W obwodzie czernihowskim ostrzelane zostały miejscowości Huta-Studeniecka, Michalczyna-Sloboda, Karpowicze, Kliusy, Girs’k oraz Janżulówka.

Źródło: Sztab Generalny

Wcześniej Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 27 października.

Wcześniej okupowana obwód ługański znalazł się pod intensywnym atakiem bezzałogowych statków powietrznych.

Na froncie odnotowano w ciągu doby 185 starć, najintensywniejsze miały miejsce na kierunku Pokrowskim.

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy Rosjan w pobliżu Kostiantynówki i Vozdzyżówki.

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