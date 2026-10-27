За сутки российские войска убили троих жителей Донецкой области, есть раненые

За прошедшие сутки, 26 октября, российская армия убила троих жителей Донецкой области. Еще 22 человека получили ранения в результате российских атак.

По его словам, россияне убили трех человек в Краматорске, Сухановке и Иверском.

Еще 22 человека пострадали в результате российских обстрелов в нескольких населенных пунктах области. В частности:

16 человек получили ранения в Ясногорке Краматорской городской общины;

трое человек — в Славянске;

один человек — в Краматорске;

один человек — в Иверском;

один человек — в Привилле.

По данным Вадима Филашкина, общее число жертв российских атак в Донецкой области составляет 4445 погибших и 10 909 пострадавших.

Эти данные не учитывают жертв в Мариуполе и Волновахе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Facebook.

С вечера 26 октября российские войска более 40 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов пострадали три человека.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки был поврежден магазин Auchan в ТРК «Проспект».

Вечером 26 октября российский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, из-за чего часть Черновцов осталась без электроэнергии.

В результате удара российского дрона по Павлограду погиб 41-летний шахтер ДТЭК.

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