在过去24小时内，即10月26日，俄军杀害了三名顿涅茨克州居民。另有22人在俄军袭击中受伤。

据他称，俄军在克拉马托尔斯克、苏哈诺夫卡和伊韦尔斯克杀害了三人。

另有22人在该州多个居民点遭受俄军炮击后受伤。具体而言：

克拉马托尔斯克市辖区的亚斯诺吉尔采有16人受伤；

3人在 斯拉维扬斯克 受伤 ；

克拉马托尔斯克有1 人 受伤；

伊韦尔斯克 有1人 ；

1人在普里维利。

据瓦迪姆·菲拉什金称，俄罗斯在顿涅茨克州发动的袭击造成的总伤亡人数为4445人死亡、10909人受伤。

这些数据未包含马里乌波尔和沃尔诺瓦哈的伤亡人数。

顿涅茨克州州长瓦迪姆·菲拉什金在Facebook上通报了这一情况。

自10月26日晚起，俄军已使用无人机和航空炸弹对第聂伯市及第聂伯彼得罗夫斯克州发动了40多次袭击。炮击导致3人受伤。

需要指出的是，在基辅，由于俄罗斯的袭击，位于“普罗斯佩克特”购物中心的欧尚超市遭到破坏。

10月26日晚，一架俄罗斯无人机袭击了切尔诺夫策州的一处能源基础设施，导致切尔诺夫策部分地区停电。

一架俄罗斯无人机袭击帕夫洛格勒，导致一名41岁的DTEK矿工丧生。

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