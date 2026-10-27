Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос: НАТО до сих пор готовится к войнам прошлого, а не к современной войне

Сергей Кривонос — украинский генерал-майор запаса, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он принимал участие в развитии Сил специальных операций Украины и создании их учебной инфраструктуры. Занимает должность вице-президента Международной академии гражданской безопасности и сотрудничества, где отвечает за взаимодействие с силами безопасности.

Скотт Дуглас Джейкобсен пообщался с Сергеем Кривоносом о Силах специальных операций Украины, приоритетах в выборе целей, подготовке военных во время войны и технологических изменениях. Кривонос подчеркивает, что НАТО должно быстрее адаптироваться к современным условиям ведения боевых действий, рассказывает об использовании дронов и искусственного интеллекта, подчеркивает важность человеческого суждения и сохранения личного состава, а также оценивает значительные потери российских сил специального назначения во время вторжения.

Скотт Дуглас Джейкобсен: Силы специальных операций Украины проводят оборонительные операции против российской агрессии и наступательные операции по возвращению территорий. Чем отличаются стратегические требования к этим двум типам задач?

Сергей Кривонос: Это зависит от того, какой группировке войск мы оказываем поддержку. Силы специальных операций не действуют самостоятельно. Они работают в рамках общего плана конкретной наступательной или оборонительной операции.

Джейкобсен: Когда Украина наносит удары по военным объектам на территории России, как определяются цели, имеющие наибольшее значение для украинских усилий в войне?

Кривонос: Мы анализируем, какие цели на территории противника имеют для него критическое значение.

Я считаю, что современная война в первую очередь касается экономики. Ослабление способности российской экономики функционировать и поддерживать военные усилия приносит пользу Украине.

Джейкобсен: Чем подготовка Сил специальных операций Украины в условиях активной войны отличается от подготовки военных в странах Европы и Северной Америки?

Кривонос: Украина накопила двенадцать лет опыта ведения боевых действий. Поэтому наша система подготовки отличается от той, которую используют европейские страны.

Базовая подготовка проходит в учебном центре Сил специальных операций в Бердичеве. После завершения квалификационного курса военнослужащие проходят дальнейшее обучение в соответствии со своими специализациями.

Иностранные инструкторы часто узнают от наших военных больше, чем сами могут их научить.

На мой взгляд, большинство стран НАТО до сих пор готовится к войнам прошлого, а не к современной войне, которую мы видим сегодня.

Даже на этой выставке некоторые компании продолжают мыслить по устаревшим стандартам. Я вижу ту же проблему на выставках в Лондоне, Вашингтоне и Польше. Реалии современной войны усваиваются слишком медленно.

Джейкобсен: Мы видели такие операции, как «Паутина», а также израильскую операцию с использованием взрывающихся пейджеров. Какими будут спецоперации будущего? Будут ли в них шире использоваться дроны и искусственный интеллект?

Кривонос: Силы специальных операций изучают технологические новинки и эффективно используют их в ходе нынешней войны.

В будущем лучше поручать задачи машинам, а не людям, ведь это снижает риск гибели военнослужащих.

Однако искусственный интеллект не всегда способен учесть все нюансы поведения противника. Люди и впредь должны играть активную роль. ИИ может улучшить планирование, но он не способен полностью заменить человеческий интеллект или учесть все человеческие факторы. Они могут быть как преимуществами, так и слабыми сторонами.

Джейкобсен: Я вижу два противоположных подхода: Россия готова мириться с большими потерями, тогда как Украина всё больше сосредотачивается на сохранении жизни своих военнослужащих. Влияет ли этот принцип и на проведение украинских спецопераций?

Кривонос: Безусловно.

Джейкобсен: Насколько я понимаю, Россия затратила значительные ресурсы сил специального назначения на начальных этапах полномасштабного вторжения в 2022 году. Верно ли это утверждение?

Кривонос: Да. Многие из этих военнослужащих погибли в 2022 году. На мой взгляд, Россия использовала их неэффективно и понесла значительные потери.

Я считаю, что силы специальных операций наиболее эффективны непосредственно перед началом боевых действий или на начальном этапе войны. Когда начинается полномасштабная война, они адаптируются к оперативному плану старшего командира. Они больше не действуют самостоятельно, а выполняют задачи, которые определяет этот командир.

Проблема, с которой я сталкивался, заключалась в том, что старшим украинским командирам не хватало понимания того, как правильно применять Силы специальных операций.

Джейкобсен: Большое спасибо за возможность пообщаться с вами и за ваше время, Сергей.

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