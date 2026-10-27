乌克兰武装部队预备役少将谢尔盖·克里沃诺斯：北约至今仍在为过去的战争做准备，而非为现代战争做准备

谢尔盖·克里沃诺斯——乌克兰预备役少将，曾任乌克兰国家安全与国防委员会副秘书长。他参与了乌克兰特种作战部队的建设及其训练基础设施的建立。 现任国际民事安全与合作学院副院长，负责与安全部队的协调工作。

斯科特·道格拉斯·雅各布森就乌克兰特种作战部队、目标选择的优先级、战时军事训练以及技术变革等问题，与谢尔盖·克里沃诺斯进行了对话。 克里沃诺斯强调，北约必须更快地适应当代作战环境， 他介绍了无人机和人工智能的应用，强调了人类判断力和人员保全的重要性，并评估了俄军特种部队在入侵期间遭受的重大损失。

斯科特·道格拉斯·雅各布森：乌克兰特种作战部队正在针对俄罗斯的侵略开展防御行动，并实施收复领土的进攻行动。针对这两类任务，战略要求有何不同？

谢尔盖·克里沃诺斯：这取决于我们为哪个部队编队提供支援。特种作战部队并非独立行动，而是根据具体进攻或防御作战的总体计划开展行动。

雅各布森：当乌克兰对俄罗斯境内的军事目标发动打击时，如何确定哪些目标对乌克兰在战争中的努力最为关键？

克里沃诺斯：我们会分析敌方领土上哪些目标对其具有关键意义。

我认为，现代战争首先关乎经济。削弱俄罗斯经济运转及维持军事行动的能力，对乌克兰有利。

雅各布森：在战争进行期间，乌克兰特种作战部队的训练与欧洲和北美国家的军事训练有何不同？

克里沃诺斯：乌克兰积累了十二年的作战经验。因此，我们的训练体系与欧洲国家所采用的有所不同。

基础训练在贝尔迪切夫的特种作战部队训练中心进行。完成资格认证课程后，军人将根据各自的专业方向接受进一步培训。

外国教官从我们的军人那里学到的东西，往往比他们能教给军人的还要多。

在我看来，大多数北约国家至今仍在为过去的战争做准备，而非为我们今天所见的现代战争做准备。

即使在本次展会上，一些公司仍然沿用过时的标准。我在伦敦、华盛顿和波兰的展会上也看到了同样的问题。人们对现代战争现实的理解进展得太慢了。

雅各布森：我们曾目睹过“蜘蛛网”行动，以及以色列利用会爆炸的寻呼机实施的行动。未来的特种作战会是什么样子？其中是否会更多地使用无人机和人工智能？

克里沃诺斯：特种作战部队正在研究新技术，并在当前的战争中有效运用它们。

未来最好将任务交给机器而非人类，因为这能降低军人阵亡的风险。

然而，人工智能并不总能考虑到对手行为的所有细微差别。 人类仍需继续发挥积极作用。人工智能虽能优化作战规划，但无法完全替代人类智慧，也无法全面考量所有人为因素。这些因素既可能是优势，也可能是弱点。

雅各布森：我看到两种截然相反的做法：俄罗斯愿意承受重大伤亡，而乌克兰则越来越注重保护本国军人的生命。这一原则是否也影响了乌克兰特种作战的开展？

克里沃诺斯：当然。

雅各布森：据我所知，俄罗斯在2022年全面入侵的初期阶段耗费了大量特种部队资源。这一说法正确吗？

克里沃诺斯：是的。2022年有许多此类军人阵亡。在我看来，俄罗斯对他们的使用效率低下，并因此遭受了重大损失。

我认为，特种作战部队在战斗行动开始前或战争初期最为有效。 当全面战争爆发时，他们会适应上级指挥官的作战计划。他们不再独立行动，而是执行该指挥官指定的任务。

我遇到的问题在于，乌克兰的高级指挥官们缺乏对如何正确运用特种作战部队的理解。

雅各布森：谢尔盖，非常感谢您能与我交流，也感谢您抽出时间。

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