Україна та Росія погодилися відновити тристоронні переговори зі США — Axios

0:00 / 0:00

Україна та Росія погодилися на пропозицію США відновити тристоронні переговори на технічному рівні. Ініціативу підтримали після зустрічей американських представників в Осло та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американського посадовця.

За його словами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували провести зустріч за участю представників США, України та Росії. Українська сторона підтримала ініціативу під час переговорів в Осло, а російська — у Санкт-Петербурзі.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори в першій половині листопада. За його словами, зустріч може відбутися в Абу-Дабі, а головною темою стане формування системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас Ушаков стверджує, що попередні переговори в Осло не принесли суттєвих результатів для врегулювання війни.

Джерело: Axios.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

Читай нас у