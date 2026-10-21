Пятеро человек пострадали в результате российского удара по Славянску
В результате российского удара по центру Славянска в Донецкой области пострадали пять мирных жителей, в том числе двое детей. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Вражеский снаряд попал вблизи многоэтажных жилых домов. Ранения различной степени тяжести получили двое мальчиков в возрасте 7 и 13 лет, а также 18-летняя девушка. На месте работают соответствующие службы.
Источник: Вадим Лях в Facebook.
21 октября российские войска нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.
Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.
До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.
В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.