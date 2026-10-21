Pięć osób odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na Słowiańsk

W wyniku rosyjskiego ataku na centrum Słowiańska w obwodzie donieckim rannych zostało pięciu cywilów, w tym dwoje dzieci. Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Słowiańsku, Wadim Liach.

Wrogi pocisk uderzył w pobliżu wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Rany o różnym stopniu ciężkości odniosło dwóch chłopców w wieku 7 i 13 lat, a także 18-letnia dziewczyna. Na miejscu działają odpowiednie służby.

Źródło: Wadim Liach na Facebooku.

21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaskie za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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