Украинские защитники уничтожили на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Кучеров также был одним из лидеров сборной России по велоспорту.

Федерация велосипедного спорта России сообщила, что оккупант Кучеров был ликвидирован 20 октября.

Он был одним из лидеров национальной сборной России, участвовал в Олимпиадах в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год). Кучеров неоднократно становился чемпионом России в индивидуальном и командном спринте.

Он также завоевывал награды в мировых кубковых сериях в Германии, Китае и Москве и входил в топ-6 на чемпионатах мира.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

ВСУ ликвидировали ещё 1820 российских военных за сутки.

Ранее сообщалось, что Кременчуг находится под ударом российских войск.

Число пострадавших после атаки РФ на Кременчуг возросло до 34.

Напомним, в Киеве в результате ночной атаки погибли как минимум два человека.

РФ нанесла удар по транспортной инфраструктуре Запорожья.

Также РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, повреждено предприятие.

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