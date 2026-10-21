Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego kolarza i uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich
Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.
Kuczerow był również jednym z liderów rosyjskiej reprezentacji w kolarstwie.
Rosyjska Federacja Kolarstwa poinformowała, że okupant Kuczerow został zlikwidowany 20 października.
Był jednym z liderów reprezentacji Rosji, brał udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008 r.) i Londynie (2012 r.). Kucherow wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Rosji w sprincie indywidualnym i drużynowym.
Zdobywał również nagrody w światowych seriach pucharowych w Niemczech, Chinach i Moskwie oraz plasował się w pierwszej szóstce na mistrzostwach świata.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy.
Wcześniej informowano, że Kremenczuk znajduje się pod ostrzałem rosyjskich wojsk.
Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.
Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.
Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.
Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku czego uszkodzono zakład przemysłowy.