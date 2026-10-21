Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Kuczerow był również jednym z liderów rosyjskiej reprezentacji w kolarstwie.

Rosyjska Federacja Kolarstwa poinformowała, że okupant Kuczerow został zlikwidowany 20 października.

Był jednym z liderów reprezentacji Rosji, brał udział w igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008 r.) i Londynie (2012 r.). Kucherow wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Rosji w sprincie indywidualnym i drużynowym.

Zdobywał również nagrody w światowych seriach pucharowych w Niemczech, Chinach i Moskwie oraz plasował się w pierwszej szóstce na mistrzostwach świata.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały w ciągu ostatniej doby kolejnych 1820 rosyjskich żołnierzy.

Wcześniej informowano, że Kremenczuk znajduje się pod ostrzałem rosyjskich wojsk.

Liczba ofiar po ataku Rosji na Kremenczuk wzrosła do 34.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku nocnego ataku zginęły co najmniej dwie osoby.

Rosja uderzyła w infrastrukturę transportową w Zaporożu.

Rosja przeprowadziła również atak rakietami balistycznymi na Dniepr, w wyniku czego uszkodzono zakład przemysłowy.

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