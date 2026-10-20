俄罗斯国家杜马已提交一项法案，拟对在互联网上煽动大规模骚乱的行为加重处罚。该法案提议将此类发布行为的最高刑期提高至六年。俄罗斯政府已对此倡议表示支持。

该法案规定，通过媒体或互联网煽动大规模骚乱的行为将被视为严重犯罪。这也将扩大调查机关要求对被告实施羁押的权限。

据律师和人权活动人士评估，这些修改可能会导致因社交媒体评论而引发的刑事案件数量增加。 提案建议将因网络煽动行为而受到起诉的追诉时效从两年延长至十年，而实际服刑后消除犯罪记录的期限则从三年延长至八年。

据人权项目“OVD-Info”的数据，自2021年以来，已有31人因该条款被定罪，其中4人被判处实际监禁。

此外，该法案还规定将针对政府官员的暴力行为的最高罚款金额从20万卢布提高至50万卢布。

此前，中国外交部长王毅表示，双方之间的信任缺失仍是实现俄乌战争和平解决的主要障碍之一。 他表示，要实现持久和平，必须恢复对话、增进相互理解，并做好相互让步的准备。

欧洲领导人正在考虑与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京进行直接谈判的可能性，并讨论了结束乌克兰战争的两个潜在方案。 其中一种方案是沿当前前线冻结军事行动，另一种则是将顿巴斯剩余地区移交给俄罗斯，以此换取乌克兰加入北约的可能性。

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