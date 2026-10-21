在顿涅茨克州，俄军使用FPV无人机袭击了“普罗利斯卡”人道主义任务队的装甲车。当时，志愿者们正载着行动不便的人员前往克拉马托尔斯克，准备将他们撤离。

车组人员在导弹击中车辆前仅一秒钟就及时撤离了车辆。所有志愿者均幸免于难。

袭击发生于14时50分，地点位于从亚历山德罗夫卡通往克拉马托尔斯克的公路上，靠近奥切雷蒂内村。 这架俄罗斯无人机搭载了蓄能反坦克弹药，该弹药击穿了车辆的装甲舱，并引发了车内大火。

当地居民向志愿者们发出了危险警告。路人看到无人机后，纷纷远离车辆并发出警报。小组组长迅速判断形势，下令立即停车。

“所有乘员都在车辆被击中前一秒冲出了车外，正因如此，他们才得以幸免于难，”卡普林说道。

在遭到袭击前，该团队已将18名行动不便者、重病患者和伤员从斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克疏散至中转站。

这辆被摧毁的车辆是该任务组仅在两个月前从瑞士政府处获得的。在此期间，它协助疏散了500多名顿涅茨克州居民，并向前线附近地区运送了人道主义物资。

据卡普林称，自全面入侵开始以来，这已是俄罗斯对“普罗利斯卡”人道主义特派团的工作人员、交通工具、办公室或仓库发动的第120次袭击。

该组织负责人叶夫根·卡普林通报了这一情况。

在扎波罗热地区，一架俄罗斯FPV无人机击中了一辆民用汽车，造成一对夫妇死亡。

10月20日晚，俄军在扎波罗热市使用FPV无人机袭击了一辆市政公交车。无人机击中了车辆的车顶并造成损坏。据初步消息，有一人受伤。

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