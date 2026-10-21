ВСУ нанесли удары по командным пунктам и военным складам РФ в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму — Генштаб

Силы обороны Украины 20 октября и в ночь на 21 октября нанесли удары по военным объектам российских войск. Под удар попали пункты управления в районе Луганска и Курахово в Донецкой области, а также склады материально-технического обеспечения противника в Донецкой области и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

«20 октября и в ночь на 21 октября подразделениями Сил обороны Украины были поражены: пункты управления подразделений оккупантов в районе Луганска и в районе населенного пункта Курахово Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что были поражены склады материально-технических средств российского агрессора в районе населенного пункта Яны-Капу во временно оккупированном украинском Крыму и в районе Чистякового в Донецкой области.

Источник: Генштаб

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удар попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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