Siły obronne Ukrainy 20 października oraz w nocy z 20 na 21 października przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe rosyjskich sił zbrojnych. Atakom uległy punkty dowodzenia w rejonie Ługańska i Kurachowego w obwodzie donieckim, a także magazyny zaopatrzenia materialno-technicznego przeciwnika w obwodzie donieckim oraz na tymczasowo okupowanym Krymie.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

„20 października oraz w nocy z 20 na 21 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy zniszczyły: punkty dowodzenia oddziałów okupantów w rejonie Ługańska oraz w rejonie miejscowości Kurachowe w obwodzie donieckim” – czytamy w komunikacie.

Ponadto podano, że zniszczono magazyny zaopatrzenia rosyjskiego agresora w rejonie miejscowości Yani-Kapu na tymczasowo okupowanym ukraińskim Krymie oraz w rejonie Czystjakowego w obwodzie donieckim.

Źródło: Sztab Generalny

19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny zaopatrzenia oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.

Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Uderzenie przeprowadzili ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych.

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