10月20日及21日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施发动了打击。 位于顿涅茨克州卢甘斯克和库拉霍沃地区的指挥所，以及位于顿涅茨克州和被临时占领的克里米亚的敌方后勤补给仓库均遭到打击。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

“10月20日及21日凌晨，乌克兰国防军各部队打击了：位于卢甘斯克地区以及顿涅茨克州库拉霍沃镇附近的占领军部队指挥所，”通报中写道。

此外，据报道，位于乌克兰克里米亚半岛（该地区目前被临时占领）亚尼-卡普居民点附近以及顿涅茨克州奇斯蒂亚科沃地区的俄罗斯侵略者物资仓库也遭到打击。

来源：总参谋部

10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修单位、后勤物资仓库以及兵力集结点均遭到打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。

自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施。

“突袭”特种部队第413团的操作员在扎波罗热州临时被占领土上摧毁了一门俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。此次打击由乌克兰无人机系统操作员实施。

关注我们在