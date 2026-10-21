Россия нанесла удар по объекту критически важной инфраструктуры в Днепре

21 октября российские войска нанесли удар по Днепру, поразив объект критически важной инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«Враг атаковал объект критической инфраструктуры в Днепре. Информацию о пострадавших уточняем», — написал он.

По его словам, угроза для города сохраняется. До отбоя воздушной тревоги людей призывают оставаться в безопасных местах.

Источник: Александр Ганжа

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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