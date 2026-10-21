В Славянске завершили разбор завалов после российского удара, погибли семь человек

В Славянске Донецкой области завершились аварийно-спасательные работы после российских атак 17 октября. Из-под завалов двух разрушенных пятиэтажных домов спасатели извлекли тела семи погибших, среди которых — сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 12 человек получили ранения.

Как отметили в ГСЧС, аварийно-спасательные работы в Славянске длились пять дней. В течение этого времени спасатели работали под постоянной угрозой повторных авиаударов и атак российских беспилотников.

«5 дней продолжались аварийно-спасательные работы в Славянске, из-под завалов извлекли тела 7 погибших, среди них — сотрудник ГСЧС. Кроме того, 12 человек получили ранения», — сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате российских ударов были разрушены два пятиэтажных жилых дома. Проведение поисково-спасательных работ затрудняли значительные разрушения и большое количество обломков и строительных конструкций.

Во время разбора завалов одного из поврежденных домов спасатели обнаружили тела четырех погибших, среди которых был сотрудник ГСЧС. Из-под конструкций другого дома извлекли еще трех погибших.

Всего спасатели разобрали более 200 тонн строительных конструкций. Аварийно-спасательные работы в Славянске завершены.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

До этого в Славянске в Донецкой области возобновили работы по извлечению тел людей, погибших под завалами разрушенных домов. Ночью поисковые работы пришлось приостановить из-за небезопасной обстановки, но утром спасатели вернулись к ним. Накануне российские обстрелы города унесли жизни шестерых человек, ещё 15 получили ранения.

В ночь на 17 октября российские военные нанесли авиаудар по жилому району Славянска в Донецкой области. Бомбы ФАБ-250 попали в два многоэтажных дома. Один человек погиб, ещё десять получили ранения, а под завалами могут оставаться люди.

В Славянске Донецкой области в результате российского авиаудара погибли два человека. Из-под завалов разрушенного здания спасатели извлекли тело погибшей женщины и фрагменты человеческого тела. Аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

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