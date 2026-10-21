在顿涅茨克州斯拉维扬斯克市，针对10月17日俄罗斯袭击事件的应急救援工作已全部结束。 救援人员从两栋被毁的五层楼房废墟中寻获了7名遇难者的遗体，其中包括一名乌克兰国家紧急情况局的工作人员。另有12人受伤。

据乌克兰国家紧急情况局称，斯洛维扬斯克的应急救援工作持续了五天。在此期间，救援人员始终面临着俄罗斯空袭和无人机袭击再次发生的威胁。

“斯洛维扬斯克的应急救援工作持续了5天，从废墟中寻获了7名遇难者的遗体，其中包括一名国家紧急情况局工作人员。 此外，还有12人受伤，”乌克兰国家紧急情况局通报称。

俄罗斯的袭击导致两栋五层住宅楼被摧毁。严重的破坏以及大量瓦砾和建筑构件，使搜救工作变得十分困难。

在清理其中一栋受损建筑的废墟时，救援人员发现了4名遇难者的遗体，其中包括一名国家紧急情况局工作人员。从另一栋建筑的废墟下又救出了3名遇难者。

救援人员共清理了超过200吨的建筑构件。斯洛维扬斯克的应急救援工作现已结束。

乌克兰国家紧急情况局在Facebook上发布了这一消息。

此前，在顿涅茨克州的斯洛维扬斯克，救援人员恢复了从倒塌建筑废墟中搜寻遇难者遗体的作业。由于安全形势原因，夜间搜救工作被迫暂停，但次日清晨救援人员便重返现场。 前一天，俄罗斯对该市的炮击造成6人死亡，另有15人受伤。

10月17日凌晨，俄军对顿涅茨克州斯洛维扬斯克的一处居民区发动了空袭。FAB-250炸弹击中了两栋高层住宅楼。 造成1人死亡，另有10人受伤，废墟下可能仍有人员被困。

在顿涅茨克州斯洛维扬斯克市，因俄罗斯空袭导致两人死亡。 救援人员从被毁建筑的废墟中寻获了一名遇难妇女的遗体及人体残骸。袭击现场的应急救援工作已结束。

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