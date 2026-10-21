W Słowiańsku zakończono usuwanie gruzów po rosyjskim ataku; zginęło siedem osób

W Słowiańsku w obwodzie donieckim zakończono akcję ratowniczą po rosyjskich atakach z 17 października. Spod gruzów dwóch zburzonych pięciopiętrowych budynków ratownicy wydobyli ciała siedmiu ofiar śmiertelnych, wśród których znalazł się pracownik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Kolejne 12 osób odniosło obrażenia.

Jak poinformowano w Państwowej Służbie ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, akcja ratownicza w Słowiańsku trwała pięć dni. Przez cały ten czas ratownicy pracowali pod stałym zagrożeniem kolejnych nalotów i ataków rosyjskich dronów.

„Akcja ratownicza w Słowiańsku trwała 5 dni. Spod gruzów wydobyto ciała 7 ofiar śmiertelnych, wśród których znalazł się pracownik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Ponadto 12 osób odniosło obrażenia” – poinformowała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

W wyniku rosyjskich ataków zniszczono dwa pięciopiętrowe budynki mieszkalne. Prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej utrudniały znaczne zniszczenia oraz duża ilość gruzu i elementów konstrukcyjnych.

Podczas rozbiórki gruzów jednego z uszkodzonych budynków ratownicy odnaleźli ciała czterech ofiar śmiertelnych, wśród których był pracownik Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Spod konstrukcji drugiego budynku wydobyto kolejne trzy ciała ofiar śmiertelnych.

W sumie służby ratownicze usunęły ponad 200 ton konstrukcji budowlanych. Akcja ratownicza w Słowiańsku została zakończona.

Informację tę podała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

Wcześniej w Słowiańsku w obwodzie donieckim wznowiono prace mające na celu wydobycie ciał osób, które zginęły pod gruzami zburzonych budynków. W nocy akcję poszukiwawczą trzeba było wstrzymać ze względu na sytuację bezpieczeństwa, ale rano ratownicy powrócili do jej prowadzenia. Dzień wcześniej rosyjskie ostrzały miasta pochłonęły życie sześciu osób, a kolejne 15 odniosło rany.

W nocy z 16 na 17 października rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły nalot na dzielnicę mieszkalną w Słowiańsku w obwodzie donieckim. Bomby FAB-250 uderzyły w dwa wieżowce. Jedna osoba zginęła, a dziesięć zostało rannych; pod gruzami mogą nadal znajdować się ludzie.

W Słowiańsku w obwodzie donieckim w wyniku rosyjskiego nalotu zginęły dwie osoby. Ze zgliszczy zniszczonego budynku ratownicy wydobyli ciało zmarłej kobiety oraz fragmenty ludzkiego ciała. Akcja ratownicza w miejscu uderzenia została zakończona.

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