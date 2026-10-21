В Киеве в результате обстрела со стороны РФ был поврежден датацентр GigaCenter
В Киеве в результате российского обстрела 20 октября пострадал датацентр GigaCenter. Из-за повреждения оборудования пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. В настоящее время специалисты компании работают над ликвидацией последствий атаки.
В компании отметили, что в результате российского удара было повреждено оборудование датацентра. Специалисты работают над устранением последствий повреждений.
Пользователям рекомендуется учитывать возможные перебои в работе сервисов на время проведения соответствующих работ.
GigaCenter стал очередным датацентром в столице, пострадавшим в результате российских обстрелов в октябре.
19 октября в результате российской баллистической атаки было полностью выведено из строя оборудование и инфраструктура датацентра компании «Датагруп». После удара компания перешла на резервные площадки.
«Датагруп» является одним из ключевых операторов связи в Украине. Компания охватывает более 90 населенных пунктов, обеспечивая пользователей домашним и спутниковым интернетом, интерактивным телевидением и мобильной связью.
Также 6 октября российский обстрел вывел из строя датацентр телекоммуникационной компании «Омега Телеком» в Киеве.
Еще раньше, 2 октября, в результате российского удара был разрушен датацентр dline.ua, расположенный на улице Предславинской.
Таким образом, в течение октября российские атаки привели к повреждению или разрушению нескольких датацентров в столице, что создает риски для стабильной работы телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба GigaCenter.
Российские войска 21 октября нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.
Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.
До этого Россия атаковала Черкасскую область с помощью дронов: в Умани повреждено многоэтажное здание.
В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.