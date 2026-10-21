В Киеве в результате обстрела со стороны РФ был поврежден датацентр GigaCenter

В Киеве в результате российского обстрела 20 октября пострадал датацентр GigaCenter. Из-за повреждения оборудования пользователей предупредили о возможных перебоях в работе сервисов. В настоящее время специалисты компании работают над ликвидацией последствий атаки.

В компании отметили, что в результате российского удара было повреждено оборудование датацентра. Специалисты работают над устранением последствий повреждений.

Пользователям рекомендуется учитывать возможные перебои в работе сервисов на время проведения соответствующих работ.

GigaCenter стал очередным датацентром в столице, пострадавшим в результате российских обстрелов в октябре.

19 октября в результате российской баллистической атаки было полностью выведено из строя оборудование и инфраструктура датацентра компании «Датагруп». После удара компания перешла на резервные площадки.

«Датагруп» является одним из ключевых операторов связи в Украине. Компания охватывает более 90 населенных пунктов, обеспечивая пользователей домашним и спутниковым интернетом, интерактивным телевидением и мобильной связью.

Также 6 октября российский обстрел вывел из строя датацентр телекоммуникационной компании «Омега Телеком» в Киеве.

Еще раньше, 2 октября, в результате российского удара был разрушен датацентр dline.ua, расположенный на улице Предславинской.

Таким образом, в течение октября российские атаки привели к повреждению или разрушению нескольких датацентров в столице, что создает риски для стабильной работы телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба GigaCenter.

Российские войска 21 октября нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область с помощью дронов: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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