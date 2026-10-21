Россияне атаковали газодобывающий объект «Нафтогаза» в Харьковской области

Утром 21 октября российский беспилотник поразил одну из установок на производственной площадке газодобывающей инфраструктуры «Группы Нафтогаз» в Харьковской области.

Из-за сложной обстановки с точки зрения безопасности пока невозможно оценить последствия удара.

И. о. председателя правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко сообщил, что с начала 2026 года Россия атаковала объекты группы более 400 раз — в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: «Нафтогаз Украины»

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