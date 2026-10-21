Rosjanie zaatakowali obiekt wydobywczy gazu należący do „Naftogazu” w obwodzie charkowskim

Rano 21 października rosyjski dron uderzył w jedną z instalacji na terenie zakładu infrastruktury wydobywczej gazu „Grupy Naftogaz” w obwodzie charkowskim.

Ze względu na sytuację bezpieczeństwa nie jest obecnie możliwe oszacowanie skutków uderzenia.

Pełniący obowiązki prezesa zarządu „Naftogazu” Siergiej Fedorenko poinformował, że od początku 2026 roku Rosja zaatakowała obiekty grupy ponad 400 razy — dwukrotnie częściej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Źródło: Naftogaz Ukrainy

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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