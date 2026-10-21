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Видео: В Николаевской области ликвидировали масштабный пожар в «Эпицентре» после российского удара

UA NEWS 21 Октября 2026 14:40
Видео: В Николаевской области ликвидировали масштабный пожар в «Эпицентре» после российского удара

В Первомайске Николаевской области спасатели всю ночь тушили масштабный пожар в гипермаркете «Эпицентр», вызванный попаданием российского беспилотника вечером 20 октября.

По состоянию на 08:00 21 октября пожар был полностью ликвидирован. К работам были привлечены значительные силы и средства, в том числе пожарный робот.

 Из-за угрозы повторных российских ударов спасателям приходилось временно приостанавливать тушение и отходить в безопасное место.

Источник: ГСЧС Николаевской области

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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