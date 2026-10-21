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Wideo: W obwodzie mykolaivskim ugaszono rozległy pożar w centrum handlowym „Epicentrum” po rosyjskim ataku

UA NEWS 21 października 2026 14:40
Wideo: W obwodzie mykolaivskim ugaszono rozległy pożar w centrum handlowym „Epicentrum” po rosyjskim ataku

W Pervomajsku w obwodzie mykołajowskim ratownicy przez całą noc gasili rozległy pożar w hipermarkecie „Epicentrum”, spowodowany uderzeniem rosyjskiego drona wieczorem 20 października.

O godz. 08:00 21 października pożar został całkowicie ugaszony. Do akcji zaangażowano znaczne siły i środki, w tym robota strażackiego.

 Ze względu na zagrożenie ponownymi rosyjskimi atakami ratownicy musieli tymczasowo przerywać gaszenie i wycofywać się w bezpieczne miejsce.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu mykolaivskiego

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku szczątków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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