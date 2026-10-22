W Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku, uszkodzono Muzeum Diaspory Ukraińskiej

W wyniku nocnego ostrzału Kijowa przez Rosję uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Diaspory Ukraińskiej. W budynku wybito okna, uszkodzono fasadę i dach.

Poinformowało o tym Muzeum Historii Miasta Kijowa. Według informacji podanych przez placówkę nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.

Obecnie pracownicy muzeum usuwają skutki ostrzału. Z powodu uszkodzeń placówka będzie zamknięta dla zwiedzających w najbliższych dniach. O wznowieniu działalności poinformują w późniejszym terminie.

Muzeum Diaspory Ukraińskiej jest filią Muzeum Historii Miasta Kijowa. Zostało założone 29 maja 1999 roku. Wystawa poświęcona jest historii i dziedzictwu kulturowemu Ukraińców za granicą — od pierwszych osadników pod koniec XIX wieku po przedstawicieli kolejnych fal emigracji i ich potomków.

Źródło: Muzeum Historii Miasta Kijowa.

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