W Kijowie, w wyniku rosyjskiego ataku, uszkodzono Muzeum Diaspory Ukraińskiej
W wyniku nocnego ostrzału Kijowa przez Rosję uszkodzeniu uległ budynek Muzeum Diaspory Ukraińskiej. W budynku wybito okna, uszkodzono fasadę i dach.
Poinformowało o tym Muzeum Historii Miasta Kijowa. Według informacji podanych przez placówkę nikt nie ucierpiał w wyniku ataku.
Obecnie pracownicy muzeum usuwają skutki ostrzału. Z powodu uszkodzeń placówka będzie zamknięta dla zwiedzających w najbliższych dniach. O wznowieniu działalności poinformują w późniejszym terminie.
Muzeum Diaspory Ukraińskiej jest filią Muzeum Historii Miasta Kijowa. Zostało założone 29 maja 1999 roku. Wystawa poświęcona jest historii i dziedzictwu kulturowemu Ukraińców za granicą — od pierwszych osadników pod koniec XIX wieku po przedstawicieli kolejnych fal emigracji i ich potomków.
Źródło: Muzeum Historii Miasta Kijowa.
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