57-letni ochotnik Aleksander Vedernikow z Kostopola w obwodzie rówieńskim powrócił z rosyjskiej niewoli w sierpniu 2026 roku. W październiku mógł własnoręcznie zdjąć z „Drzewa nadziei” karteczkę ze swoim zdjęciem — symbol tego, że obrońca w końcu wrócił do domu.

Oleksandr wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy w pierwszych dniach pełnej inwazji rosyjskiej. W kwietniu 2024 roku trafił do niewoli w obwodzie donieckim podczas wykonywania zadania bojowego.

W domu czekały na niego żona i córka. Jak poinformowała Rada Miasta Kostopil, żołnierz znacznie schudł podczas niewoli, a obecnie wraca do zdrowia i przyzwyczaja się do życia wśród bliskich.

Powrót Oleksandra stał się ważną wiadomością dla rodzin jeńców wojennych i osób zaginionych bez śladu w gminie.

Na „Drzewie nadziei” wciąż pozostaje około 150 liścików. Za każdym z nich kryje się osoba, na którą czekają w domu. I rodziny, które nadal wierzą w powrót swoich bliskich. Informuje o tym Armia TV – Wojskowa Telewizja Ukrainy. Wideo: Zełenski ostrzegł przed groźbą nowej ofensywy Rosji w przypadku utraty Słowiańska i Kramatorska. Przypomnijmy, że Zełenski otwarcie mówił o cenie wojny i błędach Rosji. Zelenski poinformował również o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Rosja poparła trójstronne spotkanie na szczeblu dowództwa w celu podjęcia negocjacji – Zełenski

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