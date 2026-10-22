Żołnierz z obwodu rówieńskiego powrócił z niewoli i zdjął swoje zdjęcie z Drzewa Nadziei
57-letni ochotnik Aleksander Vedernikow z Kostopola w obwodzie rówieńskim powrócił z rosyjskiej niewoli w sierpniu 2026 roku. W październiku mógł własnoręcznie zdjąć z „Drzewa nadziei” karteczkę ze swoim zdjęciem — symbol tego, że obrońca w końcu wrócił do domu.
Oleksandr wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy w pierwszych dniach pełnej inwazji rosyjskiej. W kwietniu 2024 roku trafił do niewoli w obwodzie donieckim podczas wykonywania zadania bojowego.
W domu czekały na niego żona i córka. Jak poinformowała Rada Miasta Kostopil, żołnierz znacznie schudł podczas niewoli, a obecnie wraca do zdrowia i przyzwyczaja się do życia wśród bliskich.
Powrót Oleksandra stał się ważną wiadomością dla rodzin jeńców wojennych i osób zaginionych bez śladu w gminie.
Na „Drzewie nadziei” wciąż pozostaje około 150 liścików. Za każdym z nich kryje się osoba, na którą czekają w domu. I rodziny, które nadal wierzą w powrót swoich bliskich.
Informuje o tym Armia TV – Wojskowa Telewizja Ukrainy.
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