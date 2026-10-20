Film: ukraińskie drony Hornet atakują rosyjskie ciężarówki na trasie do Krymu

Operatorzy oddziału „Hornet” przeprowadzają ataki na ciężarówki, którymi rosyjskie wojska zaopatrują swoje siły na tymczasowo okupowanym południu Ukrainy.

Nagranie z akcji bojowej opublikował 3. Oddzielny Pułk Sił Specjalnych im. Księcia Swiatosława Chrobrego. Na materiałach wideo uchwycono serię ataków na ciężarówki na trasie R-280 „Noworosja”.

Tą trasą Rosjanie przewożą ładunki dla swoich wojsk na południu. Na nagraniu widać, jak ukraińskie drony doganiają ciężarówki bezpośrednio na trasie i kolejno je niszczą.

Źródło: 3. Oddzielny Pułk Sił Specjalnych im. Księcia Swiatosława Chrobrego

Dowódca Trzeciego Korpusu Armii Andrij Biletski nagrał wideo-oświadczenie bezpośrednio ze Swiatohirska. Stwierdził, że miasto pozostaje pod kontrolą ukraińskich sił zbrojnych, tym samym zaprzeczając oświadczeniom rosyjskiego kierownictwa o rzekomym zajęciu tej miejscowości.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o wzmocnieniu ukraińskich pozycji w obwodzie donieckim dzięki utworzeniu dwóch odnowionych grup bojowych. Ich dowódcami zostaną Bohaterowie Ukrainy Denys Prokopenko i Andrij Bilecki. Zelenski poinformował również, że odznaczył Bileckiego „Złotą Gwiazdą” Bohatera Ukrainy.

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